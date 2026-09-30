2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5204A/00
Kiváló minőségű, fonott USB-A–USB-C kábel
Kiváló minőségű, 1,2 méter hosszú kábel a nagyobb rugalmasságért, USB-C csatlakozással kompatibilis eszközök töltéséhez
Szinkronizálás és töltés
1,2 méter
Fekete, szövött borítású kábel
Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
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