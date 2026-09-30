2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5204L/00
Kiváló minőségű, szövött borítású USB-C–Lightning kábel
Használja ezt az iPhone és iPad készülékekhez tervezett USB-C–Lightning kábelt a PD-kompatibilis töltő maximális teljesítményének kihasználásához. Kiváló minőségű, 1,2 méter hosszúságú kábel a nagyobb rugalmasságért.
Szinkronizálás és töltés
1,2 méter
Fekete, szövött borítású kábel
Tápellátás
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
A meglévő USB-alapú áramforrások bármelyikével – legyen az fali csatlakozó, autó vagy számítógép – működik a kényelmes töltés érdekében, amikor csak szüksége van rá.
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