2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5204T/00
Kiváló minőségű 3 az 1-ben kábel.
Micro USB, USB-C és Lightning csatlakozó egyetlen kellékben. Csupán erre az egy kábelre van szüksége az összes eszközéhez.
Szinkronizálás és töltés
1,2 méter
Fekete, szövött borítású kábel
Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt
3 az 1-ben kábel: 3 csatlakozós kábel: Lightning, USB-C, Micro USB–USB-A kábel. Ez a kábel az összes mobiltartozékról gondoskodik.
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