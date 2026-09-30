TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

USB – Micro USB kábel

DLC5204U/00

Kiváló minőségű, szövet borítású USB-A – Micro USB kábel

Használhatja a meglévő, Micro USB aljzattal ellátott fali vagy autós töltőjével. Nagyszerű dolog, ha van egy ilyen tartalék vagy cserekábele!

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű, szövet borítású USB-A – Micro USB kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 1,2 m

  • Fekete, szövött borítású kábel

Rugalmas és strapabíró, szövött borítású kábelkialakítás

Támogatja az USB 2.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt

Terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetve

A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.