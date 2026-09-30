2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5206C/00
Kiváló minőségű, fonott USB-C–USB-C kábel
Kiváló minőségű, 2 méter hosszú kábel a nagyobb rugalmasságért, USB-C csatlakozással kompatibilis eszközök töltéséhez
Szinkronizálás és töltés
2 m
Fekete, szövött borítású kábel
Néha hosszabb kábelre van szüksége az egyszerű eléréshez és kényelemhez
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt
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