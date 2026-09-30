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Gyártás megszűnt

USB-C–Lightning kábel

DLC5206L/00

Kiváló minőségű, szövött borítású USB-C–Lightning kábel

Használja ezt az iPhone és iPad készülékekhez tervezett USB-C–Lightning kábelt a PD-kompatibilis töltő maximális teljesítményének kihasználásához. Kiváló minőségű, 2 méter hosszúságú kábel a nagyobb rugalmasságért.

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű, szövött borítású USB-C–Lightning kábel

  • Szinkronizálás és töltés

  • 2 méteres

  • Fekete, szövött borítású kábel

  • Tápellátás

Extrahosszú kábel az egyszerű eléréshez és kényelemhez

Néha hosszabb kábelre van szüksége az egyszerű eléréshez és kényelemhez

Terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetve

A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült

Egy kéznél lévő, nagyszerű tartalék- vagy cserekábel

Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.