2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLC5206L/00
Kiváló minőségű, szövött borítású USB-C–Lightning kábel
Használja ezt az iPhone és iPad készülékekhez tervezett USB-C–Lightning kábelt a PD-kompatibilis töltő maximális teljesítményének kihasználásához. Kiváló minőségű, 2 méter hosszúságú kábel a nagyobb rugalmasságért.
Szinkronizálás és töltés
2 méteres
Fekete, szövött borítású kábel
Tápellátás
Néha hosszabb kábelre van szüksége az egyszerű eléréshez és kényelemhez
A terheléses tesztnek több mint 10 000 alkalommal alávetett töltőkábel strapabíró használatra készült
Vigye magával, tartsa az asztalán, vagy helyettesítse vele az elveszett kábelt, így mindig tudja készülékét csatlakoztatni és tölteni, amikor csak szükséges.
Értékelések