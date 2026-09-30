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Gyártás megszűnt

3 az 1-ben kábel: Lightning, USB-C, Micro USB

DLC5206T/00

Kiváló minőségű 3 az 1-ben kábel.

Micro USB, USB-C és Lightning csatlakozó egyetlen kellékben. Csupán erre az egy kábelre van szüksége az összes eszközéhez.

Összes előny megtekintése

Kiváló minőségű 3 az 1-ben kábel.

  • Szinkronizálás és töltés

  • 2 méteres

  • szövött borítású vezeték, fekete

Rugalmas és strapabíró, szövött borítású kábelkialakítás

Támogatja az USB 2.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 2.0-nak megfelelő 480 Mb/s nagysebességű adatátvitelt

3 az 1-ben kábel: Lightning, USB-C, Micro USB

3 az 1-ben kábel: 3 csatlakozós kábel: Lightning, USB-C, Micro USB–USB-A kábel. Ez a kábel az összes mobiltartozékról gondoskodik.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.