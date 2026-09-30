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Gyártás megszűnt

Autós és asztali tartó

DLK3532Q/00

Autóba szerelhető Qi vezeték nélküli töltő

Csak pattintsa rá telefonját, és használja a csuklós kart a forgatáshoz és döntéshez.

Összes előny megtekintése

Csak pattintsa rá telefonját

Autóba szerelhető Qi vezeték nélküli töltő

  • 10 W-os

  • Qi vezeték nélküli töltés

Műszerfalhoz rögzítő rendszer

A műszerfalhoz rögzítő rendszer az autó szellőzőrácsára pattintható, hogy készülékét útközben is biztonságosan rögzítse és könnyen hozzáférhetővé tegye.

Gyors, 10 W-os vezeték nélküli töltés

A 10 W-os töltési teljesítményhez gyorstöltő szükséges. A gyorstöltő azonosítja a fali töltő vagy az elektromos elosztó töltési szabványát, hogy automatikusan gyorsabb töltést tudjon nyújtani.

Könnyen, akár egy kézzel felszerelhető és eltávolítható eszköz

Két kihúzható kar az eszköz könnyű, akár egy kézzel történő felszereléséhez és eltávolításához

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.