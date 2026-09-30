2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLK3532Q/00
Autóba szerelhető Qi vezeték nélküli töltő
Csak pattintsa rá telefonját, és használja a csuklós kart a forgatáshoz és döntéshez.
10 W-os
Qi vezeték nélküli töltés
A műszerfalhoz rögzítő rendszer az autó szellőzőrácsára pattintható, hogy készülékét útközben is biztonságosan rögzítse és könnyen hozzáférhetővé tegye.
A 10 W-os töltési teljesítményhez gyorstöltő szükséges. A gyorstöltő azonosítja a fali töltő vagy az elektromos elosztó töltési szabványát, hogy automatikusan gyorsabb töltést tudjon nyújtani.
Két kihúzható kar az eszköz könnyű, akár egy kézzel történő felszereléséhez és eltávolításához
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