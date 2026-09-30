2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLK3605L/00
Egyszerű és kényelmes Szelfibot
A készüléktest csúsztatható és visszahúzható nyéllel rendelkezik, amellyel könnyedén fotóállvánnyá alakítható, a távvezérlő pedig leválasztható a készüléktestről. Állítható szög, szélesebb látótér.
A dugaszt úgy tervezték, hogy használat után lehajtható legyen, ily módon utazás közben könnyebben szállítható.
A kompakt, stílusos kialakításnak köszönhetően adatait bárhová magával viheti. Vigye magával dokumentumait és multimédiás fájljait, amikor csak szüksége van rájuk.
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