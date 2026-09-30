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Gyártás megszűnt

Szelfibot

DLK3605L/00

Egyszerű és kényelmes Szelfibot

A készüléktest csúsztatható és visszahúzható nyéllel rendelkezik, amellyel könnyedén fotóállvánnyá alakítható, a távvezérlő pedig leválasztható a készüléktestről. Állítható szög, szélesebb látótér.

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Egygombos vezérlés

Egyszerű és kényelmes Szelfibot

Lehajtható dugasz az egyszerű szállíthatóságért

A dugaszt úgy tervezték, hogy használat után lehajtható legyen, ily módon utazás közben könnyebben szállítható.

Vékony, hordozható kialakítás

A kompakt, stílusos kialakításnak köszönhetően adatait bárhová magával viheti. Vigye magával dokumentumait és multimédiás fájljait, amikor csak szüksége van rájuk.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.