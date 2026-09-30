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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLK5528C/00
USB-C 3.1 Hub bővítése ötportos Mini Hubra
A sokoldalú USB-C 3.1 öt portra bővül: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0 aljzat 5 Gbit/s átviteli sebességgel. USB-C: max. 100 W kimenet. USB-A: max. 17 W kimenet.
USB-C 3.1
USB 3.0
PD3.0
A több USB-C és USB-A portnak köszönhetően kibővítheti MacBook/MacBook Pro vagy egyéb USB-C csatlakozással kompatibilis eszközét, és minden szükséges USB eszközt csatlakoztathat, mindezt az USB-C töltővel való töltés közben.
Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt
Támogatja a nagy sebességű HDMI 4K felbontást 30 kép/s mellett.
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