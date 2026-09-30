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Gyártás megszűnt

USB-C hub

DLK5528C/00

USB-C 3.1 Hub bővítése ötportos Mini Hubra

A sokoldalú USB-C 3.1 öt portra bővül: USB-C PD3.0, HDMI 4K, 3 USB-A 3.0 aljzat 5 Gbit/s átviteli sebességgel. USB-C: max. 100 W kimenet. USB-A: max. 17 W kimenet.

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100 W-os USB-C kimenet

USB-C 3.1 Hub bővítése ötportos Mini Hubra

  • USB-C 3.1

  • USB 3.0

  • PD3.0

Több USB-C és USB-A port

A több USB-C és USB-A portnak köszönhetően kibővítheti MacBook/MacBook Pro vagy egyéb USB-C csatlakozással kompatibilis eszközét, és minden szükséges USB eszközt csatlakoztathat, mindezt az USB-C töltővel való töltés közben.

Támogatja az USB 3.0 adatátvitelt

Támogatja az USB 3.0 high speed, 5 Gbit/s-os adatátvitelt

Támogatja a 4K felbontást 30 Hz-en

Támogatja a nagy sebességű HDMI 4K felbontást 30 kép/s mellett.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.