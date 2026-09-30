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Gyártás megszűnt

Puha tok

DLN1757/10

Tökéletes alkalmasság

Ez a puha és hajlékony tok átfogó védelmet nyújt iPad eszköze számára. Nem csupán könnyed fogást, de biztos illeszkedést is biztosít. Az áttetsző ShockStop anyag felfogja a rázkódásokat és amellett, hogy kipárnázott védelmet nyújt az eszköz számára, minden funkció és port elérhető marad.

Összes előny megtekintése

az iPad védelméhez és biztos fogásához

Tökéletes alkalmasság

  • iPad 2-höz

A védelem mellett is minden iPad funkció elérhető

A védettséget biztosító tokban is elérhető minden iPad funkció. A ki- és bekapcsoló és alvó üzemmód gomb, a dokkolóegység-csatlakozó és a hangszóró számára külön nyílások találhatók.

Gyors és egyszerű védelem egy pillanat alatt

A tartós anyagból, speciálisan készített tok tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a védőréteggel egyszerűen és gyorsan használatba vehető.

Körbefogó védelem a sarkak és a teljes felszín számára

A tok anyaga körbefogja a készüléket minden oldalról, védelmet biztosítva a sarkok számára és a készülék felszínének teljes kerülete számára.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 584 kB
  • 20 July 2026

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.