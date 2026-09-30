Kényelmes iPad tok

A három rétegű Slim Folder tokkal egyszerűen hordozhatja iPad eszközét, bármerre is jár. Vékony, réteges kialakításával a levegőcellás habréteg elnyeli a rázkódásokat, az öntött kialakítás pedig megnövelt tartósságot nyújt. A szöszmentes belső rész nem csupán karcolásmentes biztonságot ad, de egyben tisztítja is készülékét.