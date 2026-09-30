2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1762/10
Kényelmes iPad tok
A három rétegű Slim Folder tokkal egyszerűen hordozhatja iPad eszközét, bármerre is jár. Vékony, réteges kialakításával a levegőcellás habréteg elnyeli a rázkódásokat, az öntött kialakítás pedig megnövelt tartósságot nyújt. A szöszmentes belső rész nem csupán karcolásmentes biztonságot ad, de egyben tisztítja is készülékét.
iPad 2-höz
Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az Ön eszköze számára - stílusosan.
A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton van.
A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen környezetben megállja a helyét.