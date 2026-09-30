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Gyártás megszűnt

Vékony mappa-tok

DLN1762/10

Kényelmes iPad tok

A három rétegű Slim Folder tokkal egyszerűen hordozhatja iPad eszközét, bármerre is jár. Vékony, réteges kialakításával a levegőcellás habréteg elnyeli a rázkódásokat, az öntött kialakítás pedig megnövelt tartósságot nyújt. A szöszmentes belső rész nem csupán karcolásmentes biztonságot ad, de egyben tisztítja is készülékét.

Összes előny megtekintése

három rétegű védelemmel

Kényelmes iPad tok

  • iPad 2-höz

Egyszerű, stílusos kivitel

Ez a tok arra hivatott, hogy védelmet biztosítson az Ön eszköze számára - stílusosan.

Vékony kialakításának köszönhetően akár a táskájában is könnyen elfér

A tok tervezéséből adódóan minimális többletsúly mellett biztosít védelmet, így készülékét könnyedén hordhatja táskában vagy hátizsákban, amikor úton van.

Kényelmes és stílusos kivitel

A kényelmes és stílusos kivitel bárhol, bármilyen környezetben megállja a helyét.

Műszaki adatok

Útmutatók és dokumentumok

Lokalizált kereskedelmi tájékoztató

  • PDF fájl, 613 kB
  • 25 November 2023

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.