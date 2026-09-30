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Gyártás megszűnt

Folio tok (mappa)

DLN1763/10

Utazzon stílusosan az iPad-del,

Utazzon stílusosan a kipárnázott műbőr, mappa jellegű tokkal, amely megerősített testtel és zárófedéllel rendelkezik, így könnyen átalakítható állvánnyá a kéz nélküli nézéshez. A belső puha bélés és a beépített tartó biztonságosan rögzítik az iPad-et utazás közben is.

Összes előny megtekintése

az állvánnyá átalakítható mappa jellegű tokkal

Utazzon stílusosan az iPad-del,

  • iPad 2-höz

A tok önállóan is használható, de táskájába is illik

Hordhatja készülékét a tokban, hogy védve legyen útközben, de táskájába is teheti a tokot a további védelem érdekében.

Mappa jellegű tok

A mappa jellegű tok védelmet nyújt az egész készülék számára, ugyanakkor könnyen kinyitható, ezáltal kényelmes hozzáférést biztosít, amikor szüksége van a készülékre.

Kialakításának köszönhetően kényelmes átalakítható állvánnyá

A biztonságos zárófedél hátrahajtható, és állványként használható, így a képernyő minden sima felületen kényelmesen nézhető anélkül, hogy kézben kellene tartania a készüléket.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.