2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1763/10
Utazzon stílusosan az iPad-del,
Utazzon stílusosan a kipárnázott műbőr, mappa jellegű tokkal, amely megerősített testtel és zárófedéllel rendelkezik, így könnyen átalakítható állvánnyá a kéz nélküli nézéshez. A belső puha bélés és a beépített tartó biztonságosan rögzítik az iPad-et utazás közben is.
iPad 2-höz
Hordhatja készülékét a tokban, hogy védve legyen útközben, de táskájába is teheti a tokot a további védelem érdekében.
A mappa jellegű tok védelmet nyújt az egész készülék számára, ugyanakkor könnyen kinyitható, ezáltal kényelmes hozzáférést biztosít, amikor szüksége van a készülékre.
A biztonságos zárófedél hátrahajtható, és állványként használható, így a képernyő minden sima felületen kényelmesen nézhető anélkül, hogy kézben kellene tartania a készüléket.
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