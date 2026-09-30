Utazzon stílusosan az iPad-del,

Utazzon stílusosan a kipárnázott műbőr, mappa jellegű tokkal, amely megerősített testtel és zárófedéllel rendelkezik, így könnyen átalakítható állvánnyá a kéz nélküli nézéshez. A belső puha bélés és a beépített tartó biztonságosan rögzítik az iPad-et utazás közben is.