2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1765/10
Intelligens tervezésű tok párnázott belsővel
Az egyedülálló biztonság és funkcionalitás érdekében a megerősített tok kipárnázott belsejű, ami egyben lehetővé teszi a készülék felállítását, így kézbevétel nélkül álló és fekvő helyzetben is nézhető. A vékony belső tok kivehető, így útközben vékonyabb védelem használható.
iPad 2-höz
A kivehető belső tokot álló és fekvő helyzetbe is lehet állítani, így biztosítva van a sokoldalú, kéz nélküli megtekintés.
A plüssből készült, párnázott tokot kifejezetten úgy tervezték, hogy védje a készülék elülső kijelzőjét.
A tok belső bélése finoman barázdált, így sokféle nézési szög közül választhat.
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