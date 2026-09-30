Intelligens tervezésű tok párnázott belsővel

Az egyedülálló biztonság és funkcionalitás érdekében a megerősített tok kipárnázott belsejű, ami egyben lehetővé teszi a készülék felállítását, így kézbevétel nélkül álló és fekvő helyzetben is nézhető. A vékony belső tok kivehető, így útközben vékonyabb védelem használható.