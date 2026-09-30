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Gyártás megszűnt

Párnázott, állványszerű tok

DLN1765/10

Intelligens tervezésű tok párnázott belsővel

Az egyedülálló biztonság és funkcionalitás érdekében a megerősített tok kipárnázott belsejű, ami egyben lehetővé teszi a készülék felállítását, így kézbevétel nélkül álló és fekvő helyzetben is nézhető. A vékony belső tok kivehető, így útközben vékonyabb védelem használható.

Összes előny megtekintése

amely kétféleképpen is felállítható

Intelligens tervezésű tok párnázott belsővel

  • iPad 2-höz

Állóból fekvő helyzetbe fordítható a sokoldalúság érdekében

A kivehető belső tokot álló és fekvő helyzetbe is lehet állítani, így biztosítva van a sokoldalú, kéz nélküli megtekintés.

A párnázott tok megóvja az elülső kijelzőt

A plüssből készült, párnázott tokot kifejezetten úgy tervezték, hogy védje a készülék elülső kijelzőjét.

Kialakítása sokféle nézési szöget tesz lehetővé

A tok belső bélése finoman barázdált, így sokféle nézési szög közül választhat.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.