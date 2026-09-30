2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1769/10
Biztonságos kényelem: „fogja és vigye”
Kényelem út közben. A vékony tok erős nylonból készült, és belül puha bélés borítja, ezáltal tökéletes védelmet nyújt, emellett a táskában is elfér. Az állítható szíj szintén kényelmet biztosít, az autóülés fejtámaszához rögzíthető, így az autóban is használhatja készülékét.
iPad-hez és iPad 2-höz
A tetszetős és tartós nylon kialakítású tok stílusos védelmet biztosít készülékének.
Hordhatja készülékét a tokban, hogy védve legyen útközben, de táskájába is teheti a tokot a további védelem érdekében.
A bővíthető, vékony cipzárral lezárható belső zseb megfelel igazolványok, kulcsok vagy készpénzpénz tárolására.
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