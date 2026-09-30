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Gyártás megszűnt

Tok

DLN1769/10

Biztonságos kényelem: „fogja és vigye”

Kényelem út közben. A vékony tok erős nylonból készült, és belül puha bélés borítja, ezáltal tökéletes védelmet nyújt, emellett a táskában is elfér. Az állítható szíj szintén kényelmet biztosít, az autóülés fejtámaszához rögzíthető, így az autóban is használhatja készülékét.

Összes előny megtekintése

multifunkciós használattal

Biztonságos kényelem: „fogja és vigye”

  • iPad-hez és iPad 2-höz

Modern nylon kialakítás

A tetszetős és tartós nylon kialakítású tok stílusos védelmet biztosít készülékének.

A tok önállóan is használható, de táskájába is illik

Hordhatja készülékét a tokban, hogy védve legyen útközben, de táskájába is teheti a tokot a további védelem érdekében.

Cipzáras, bővíthető belső zseb igazolványok, kulcsok vagy készpénz tárolására

A bővíthető, vékony cipzárral lezárható belső zseb megfelel igazolványok, kulcsok vagy készpénzpénz tárolására.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.