Biztonságos kényelem: „fogja és vigye”

Kényelem út közben. A vékony tok erős nylonból készült, és belül puha bélés borítja, ezáltal tökéletes védelmet nyújt, emellett a táskában is elfér. Az állítható szíj szintén kényelmet biztosít, az autóülés fejtámaszához rögzíthető, így az autóban is használhatja készülékét.