Tökéletes alkalmasság

Ez a puha és hajlékony tok átfogó védelmet nyújt iPad eszköze számára. Nem csupán könnyed fogást, de biztos illeszkedést is biztosít. Az áttetsző ShockStop anyag felfogja a rázkódásokat és amellett, hogy kipárnázott védelmet nyújt az eszköz számára, minden funkció és port elérhető marad.