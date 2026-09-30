2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1773/10
Tökéletes alkalmasság
Ez a puha és hajlékony tok átfogó védelmet nyújt iPad eszköze számára. Nem csupán könnyed fogást, de biztos illeszkedést is biztosít. Az áttetsző ShockStop anyag felfogja a rázkódásokat és amellett, hogy kipárnázott védelmet nyújt az eszköz számára, minden funkció és port elérhető marad.
iPad 2-höz
A tok csúcsminőségű elasztomer, hőre lágyuló poliuretánból készül, mellyel az egyedülálló tok egyszerre stabil fogású és ütésálló.
A tok anyaga körbefogja a készüléket minden oldalról, védelmet biztosítva a sarkok számára és a készülék felszínének teljes kerülete számára.
A védettséget biztosító tokban is elérhető minden iPad funkció. A ki- és bekapcsoló és alvó üzemmód gomb, a dokkolóegység-csatlakozó és a hangszóró számára külön nyílások találhatók.