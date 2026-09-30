2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLN1774/10
Ultravékony tok
A vékony, ám kemény tok a teherbírást pehelysúllyal ötvözve óvja meg tartósan iPad készülékét, és mivel könnyen hordozható, útközben is használható. A kemény műanyag megvédi az eszköz hátoldalát és sarkát, úgy, hogy közben lehetővé teszi a kezelőszervek működtetését.
iPad 2-höz
A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést biztosítanak az összes kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz, így a készülék akkor is használható, amikor a tok védi.
Ez a kemény tok ellenálló polikarbonátból készült, így erős, mégis átlátszó védelmet nyújt a készüléknek.
A tartós anyagból, speciálisan készített tok tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a védőréteggel egyszerűen és gyorsan használatba vehető.