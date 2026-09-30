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Gyártás megszűnt

kemény tok

DLN1774/10

Ultravékony tok

A vékony, ám kemény tok a teherbírást pehelysúllyal ötvözve óvja meg tartósan iPad készülékét, és mivel könnyen hordozható, útközben is használható. A kemény műanyag megvédi az eszköz hátoldalát és sarkát, úgy, hogy közben lehetővé teszi a kezelőszervek működtetését.

Összes előny megtekintése

áramvonalas külső, biztos védelem

Ultravékony tok

  • iPad 2-höz

Hozzáférés minden kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz

A tokon található nyílások kényelmes hozzáférést biztosítanak az összes kezelőszervhez és dokkolóegység-csatlakozóhoz, így a készülék akkor is használható, amikor a tok védi.

Kristálytiszta polikarbonát tok

Ez a kemény tok ellenálló polikarbonátból készült, így erős, mégis átlátszó védelmet nyújt a készüléknek.

Gyors és egyszerű védelem egy pillanat alatt

A tartós anyagból, speciálisan készített tok tökéletesen illeszkedik az Ön készülékéhez. A tok a védőréteggel egyszerűen és gyorsan használatba vehető.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.