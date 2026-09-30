Ultravékony tok

A vékony, ám kemény tok a teherbírást pehelysúllyal ötvözve óvja meg tartósan iPad készülékét, és mivel könnyen hordozható, útközben is használható. A kemény műanyag megvédi az eszköz hátoldalát és sarkát, úgy, hogy közben lehetővé teszi a kezelőszervek működtetését.