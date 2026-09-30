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Gyártás megszűnt

USB-s külső akkumulátor

DLP1010C/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Az USB-C és a PD technológia révén maximális teljesítménnyel töltheti legújabb eszközét.

Összes előny megtekintése

PD gyorstöltéssel

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.