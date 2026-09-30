2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP1012U/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh-s kapacitás biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. 2 USB-kimenet
10 000 mAh
2 USB töltőport
Lítium-polimer akkumulátor
A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni
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