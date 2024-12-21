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USB-s külső akkumulátor

DLP1810CV/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. 3 A-es USB-C gyorstöltés és kettős USB-A a legújabb eszközei töltéséhez.

Összes előny megtekintése

hordozható tartalék áramforrással

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • Lítium-polimer akkumulátor

  • Ezüst színű

LED-es töltöttségjelző fény

A diszkrét LED-fény lágyan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy az egység be van-e kapcsolva.

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

21/12/2024

Česká republika

Česká republika

Spokojenost

Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP1810CV Power banka USB

Használat dátuma 2023-12-21

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP1810CV Power banka USB

Használat dátuma 2023-12-21

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.