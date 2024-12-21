2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP1810CV/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. 3 A-es USB-C gyorstöltés és kettős USB-A a legújabb eszközei töltéséhez.
10 000 mAh
USB-A és USB-C töltőportok
Lítium-polimer akkumulátor
Ezüst színű
A diszkrét LED-fény lágyan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy az egység be van-e kapcsolva.
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Jirka2
21/12/2024
Česká republika
Spokojenost
Celkově jsem s touto powerbankou velice spokojeni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP1810CV Power banka USB
Használat dátuma 2023-12-21
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP1810CV Power banka USB
Használat dátuma 2023-12-21