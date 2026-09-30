Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. 3 A-es USB-C gyorstöltés és kettős USB-A a legújabb eszközei töltéséhez.