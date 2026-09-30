2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP2520/00
Kettős USB autós töltő
Egyszerre tölthet mobiltelefont vagy táblagépet teljes sebességgel, hogy rövid idő alatt visszaállítsa azok maximális töltöttségét, mindezt az autóban. A Smart Protection funkcióval megakadályozhatja az értékes készülékek károsodását. 3,1 A-es teljes áramerősség 15,5 W-os maximális teljesítménnyel.
2 USB töltőport
A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni
A kompakt töltőt illessze az autó 12 V-os csatlakozójába, hogy amikor úton van, akkor is egyszerűen és kényelmesen tölthesse készülékét.
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