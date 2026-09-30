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Gyártás megszűnt

Autós töltő

DLP2520/00

Kettős USB autós töltő

Egyszerre tölthet mobiltelefont vagy táblagépet teljes sebességgel, hogy rövid idő alatt visszaállítsa azok maximális töltöttségét, mindezt az autóban. A Smart Protection funkcióval megakadályozhatja az értékes készülékek károsodását. 3,1 A-es teljes áramerősség 15,5 W-os maximális teljesítménnyel.

Összes előny megtekintése

Max. 15,5 W kimeneti teljesítmény

Kettős USB autós töltő

  • 2 USB töltőport

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

Töltés az autó 12 V-os csatlakozójáról

A kompakt töltőt illessze az autó 12 V-os csatlakozójába, hogy amikor úton van, akkor is egyszerűen és kényelmesen tölthesse készülékét.

Táblagépekkel, okostelefonokkal és a legtöbb USB eszközzel kompatibilis

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.