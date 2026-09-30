Kettős USB autós töltő

Egyszerre tölthet mobiltelefont vagy táblagépet teljes sebességgel, hogy rövid idő alatt visszaállítsa azok maximális töltöttségét, mindezt az autóban. A Smart Protection funkcióval megakadályozhatja az értékes készülékek károsodását. 3,1 A-es teljes áramerősség 15,5 W-os maximális teljesítménnyel.