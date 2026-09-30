USB-C port Power Delivery támogatással

Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amelyet napjainkban olyan mobileszközökben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kültéri kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa, amely meghatározza a 15, 27, 45 és akár 100 W-os tápellátásra vonatkozó szabványt.