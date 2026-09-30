2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP2521C/00
Autós töltő 1C és 1A porttal
Töltse a PD technológiával ellátott USB-C portról legújabb eszközeit a töltőáram optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Az USB-A portnak köszönhetően több készüléket is tölthet egyszerre. 1 méteres C–C kábel mellékelve.
USB-A és USB-C töltőportok
Tápellátás
Fém burkolat
A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amelyet napjainkban olyan mobileszközökben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kültéri kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa, amely meghatározza a 15, 27, 45 és akár 100 W-os tápellátásra vonatkozó szabványt.
Értékelések