TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról
  • Felvétel egyetlen termékről
  • Fénykép a csomagolásról

Gyártás megszűnt

Autós töltő

DLP2521L/00

Autós töltő 1C és 1A porttal

Töltse legújabb iPhone készülékét PD technológiával ellátott USB-C portról a töltőáram optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Az USB-A portnak köszönhetően több készüléket is tölthet egyszerre. 1 méteres C–Lightning kábel mellékelve.

Összes előny megtekintése

36 W-os teljesítmény Power Delivery szabvánnyal

Autós töltő 1C és 1A porttal

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • Tápellátás

  • Fém burkolat

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

USB-C port Power Delivery támogatással

Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amelyet napjainkban olyan mobileszközökben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kültéri kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa, amely meghatározza a 15, 27, 45 és akár 100 W-os tápellátásra vonatkozó szabványt.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.