Úti fali töltő 1C és 1A porttal

A 4 cserélhető csatlakozónak és a hordtáskának köszönhetően ideális kellék utazáshoz. Töltse legújabb eszközeit PD technológiával ellátott USB-C portról a töltőáram optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Az USB-A portnak köszönhetően több készüléket is tölthet egyszerre.