2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP2621T/00
Úti fali töltő 1C és 1A porttal
A 4 cserélhető csatlakozónak és a hordtáskának köszönhetően ideális kellék utazáshoz. Töltse legújabb eszközeit PD technológiával ellátott USB-C portról a töltőáram optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Az USB-A portnak köszönhetően több készüléket is tölthet egyszerre.
30 W teljesítmény
Tápellátás
A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
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