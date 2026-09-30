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Gyártás megszűnt

Úti USB-töltő

DLP2621T/00

Úti fali töltő 1C és 1A porttal

A 4 cserélhető csatlakozónak és a hordtáskának köszönhetően ideális kellék utazáshoz. Töltse legújabb eszközeit PD technológiával ellátott USB-C portról a töltőáram optimalizálása és a töltési idő minimalizálása érdekében. Az USB-A portnak köszönhetően több készüléket is tölthet egyszerre.

Összes előny megtekintése

30 W-os teljesítmény Power Delivery szabvánnyal

Úti fali töltő 1C és 1A porttal

  • 30 W teljesítmény

  • Tápellátás

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni

Táblagépekkel, okostelefonokkal és a legtöbb USB eszközzel kompatibilis

Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.