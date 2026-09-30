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Hálózati töltő

DLP2682CW/00

Hálózati töltő 2 USB-C és USB-A porttal

Töltse fel laptopját és legújabb eszközeit az USB-C porton keresztül. A töltési idő minimalizálása érdekében támogatja a PD3.0 és QC 4+ töltőmodulokat. USB-A port a többi készülék egyidejű töltéséhez. Levehető európai, egyesült királyságbeli és ausztráliai csatlakozókkal kapható.

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65 W, QC 4+ és PD 3.0

Hálózati töltő 2 USB-C és USB-A porttal

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • Tápellátás

  • QC 4+

  • PPS (Programmable Power Supply)

USB-C port Power Delivery támogatással

Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó-szabvány, amelyet manapság olyan mobileszközökben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa a nagyobb teljesítményű és gyors töltéshez.

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Hálózati töltő GaN technológiával

A GaN (gallium-nitrid) technológiát alkalmazó hálózati töltők kevesebb elektromos alkatrészt tartalmaznak, és jobb a hőteljesítményük. A kompakt töltők nagyobb teljesítményt nyújtanak, gyorsabb töltési idő mellett. A megnövelt teljesítmény képes tápellátást biztosítani az USB-C csatlakozással rendelkező modern laptopok számára.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.