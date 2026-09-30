2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP2682CW/00
Hálózati töltő 2 USB-C és USB-A porttal
Töltse fel laptopját és legújabb eszközeit az USB-C porton keresztül. A töltési idő minimalizálása érdekében támogatja a PD3.0 és QC 4+ töltőmodulokat. USB-A port a többi készülék egyidejű töltéséhez. Levehető európai, egyesült királyságbeli és ausztráliai csatlakozókkal kapható.
USB-A és USB-C töltőportok
Tápellátás
QC 4+
PPS (Programmable Power Supply)
Az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó-szabvány, amelyet manapság olyan mobileszközökben alkalmaznak, mint a mobiltelefonok, a kamerák és a táblagépek. A PD (Power Delivery) a tápellátás USB-szabványa a nagyobb teljesítményű és gyors töltéshez.
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
A GaN (gallium-nitrid) technológiát alkalmazó hálózati töltők kevesebb elektromos alkatrészt tartalmaznak, és jobb a hőteljesítményük. A kompakt töltők nagyobb teljesítményt nyújtanak, gyorsabb töltési idő mellett. A megnövelt teljesítmény képes tápellátást biztosítani az USB-C csatlakozással rendelkező modern laptopok számára.
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