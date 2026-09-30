Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorstöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.