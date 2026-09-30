2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP2711CB/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. A USB-A és USB-C kettős gyorstöltő port támogatja a QC 3.0 és PD3.0 technológiát.
10 000 mAh
USB-A és USB-C töltőportok
QC 3.0 és PD 3.0
PPS (Programmable Power Supply)
A diszkrét LED-fény lágyan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy az egység be van-e kapcsolva.
A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorstöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.
Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.
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