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USB-s külső akkumulátor

DLP2711CB/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. A USB-A és USB-C kettős gyorstöltő port támogatja a QC 3.0 és PD3.0 technológiát.

Összes előny megtekintése

hordozható tartalék áramforrással

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • QC 3.0 és PD 3.0

  • PPS (Programmable Power Supply)

LED-es töltöttségjelző fény

A diszkrét LED-fény lágyan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy az egység be van-e kapcsolva.

Töltés USB-C programozható tápegységgel (PPS)

A PPS (programozható tápegység) az USB-C eszközök gyorstöltési technológiájának szabványa. Ez a technológia valós időben állítja be a feszültséget és az áramerősséget az eszköz töltési állapotától függően, és maximális teljesítményt biztosít. Intelligens módszer a töltési idő biztonságos csökkentésére.

50%-os töltöttség 30 perc alatt

Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.