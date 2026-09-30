2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP2720/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 20 000 mAh kapacitású, biztonságos lítium-polimer akkumulátor. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Az USB-C révén maximális teljesítménnyel töltheti a külső akkumulátort.
20 000 mAh
2 USB töltőport
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
A 2 USB port egyszerre két eszközt tud tölteni
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