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Gyártás megszűnt

Bluetooth vevőegység

DLP3533/00

Bluetooth vevőegység 3,5 mm-es AUX csatlakozóval

Ezzel a Bluetooth-eszközzel csatlakoztathatja mobiltelefonját az autós hangrendszerhez. Zenelejátszásra és telefonálásra is alkalmas. Stabil kapcsolat kristálytiszta hanggal. Bluetooth-verzió: 5.0. 3,5 mm-es kimeneti csatlakozó.

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Bluetooth vevőegység 3,5 mm-es AUX csatlakozóval

  • Bluetooth-csatlakoztathatóság

  • 3,5 mm (dugasz)

10 méter hatótávolságú Bluetooth-csatlakoztathatóság

Maradjon kapcsolatban 10 méteren belül egy akadálymentes tartományban. Beépített 145 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkező termék. 8 órányi hanglejátszást vagy 10 órányi telefonbeszélgetési időt biztosít. Töltse fel az akkumulátort a mikro USB-porttal.

A dokkolóval csatlakozzon a sztereó készülékhez a tökéletes hangzás érdekében!

Élvezze a lejátszón tárolt zenéit sztereó rendszere kiváló minőségű hangszóróin keresztül. Egyszerűen csatlakoztassa a dokkolótartót a TV-készülékhez a videokábel segítségével. Amint dokkolta a lejátszót, zenéit sztereó rendszerén keresztül hallgathatja.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.