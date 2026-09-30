2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP3533/00
Bluetooth vevőegység 3,5 mm-es AUX csatlakozóval
Ezzel a Bluetooth-eszközzel csatlakoztathatja mobiltelefonját az autós hangrendszerhez. Zenelejátszásra és telefonálásra is alkalmas. Stabil kapcsolat kristálytiszta hanggal. Bluetooth-verzió: 5.0. 3,5 mm-es kimeneti csatlakozó.
Bluetooth-csatlakoztathatóság
3,5 mm (dugasz)
Maradjon kapcsolatban 10 méteren belül egy akadálymentes tartományban. Beépített 145 mAh kapacitású akkumulátorral rendelkező termék. 8 órányi hanglejátszást vagy 10 órányi telefonbeszélgetési időt biztosít. Töltse fel az akkumulátort a mikro USB-porttal.
Élvezze a lejátszón tárolt zenéit sztereó rendszere kiváló minőségű hangszóróin keresztül. Egyszerűen csatlakoztassa a dokkolótartót a TV-készülékhez a videokábel segítségével. Amint dokkolta a lejátszót, zenéit sztereó rendszerén keresztül hallgathatja.
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