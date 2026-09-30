A dokkolóval csatlakozzon a sztereó készülékhez a tökéletes hangzás érdekében!

Élvezze a lejátszón tárolt zenéit sztereó rendszere kiváló minőségű hangszóróin keresztül. Egyszerűen csatlakoztassa a dokkolótartót a TV-készülékhez a videokábel segítségével. Amint dokkolta a lejátszót, zenéit sztereó rendszerén keresztül hallgathatja.