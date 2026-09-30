2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP5751T/00
Sokoldalú külső akkumulátor utazáshoz
Az 5000 mAh kapacitású, cserélhető csatlakozókkal rendelkező eszköz ideális útitárs. A csatlakozók között találhatók EU (Európai Unió), AU (Ausztrália), UK (Egyesült Királyság), US (Egyesült Államok) típusúak, amelyekkel közvetlenül hálózati aljzatról végezheti a töltést. Ezentúl egyszerűen töltheti mobileszközeit, és a tengerentúlon a külső akkumulátort is.
5000 mAh
QC 3.0 és PD
1 USB-A és 1 USB-C port két eszköz egyidejű töltéséhez. Az USB-A port az USB-töltős eszközök nagy részénél működik, míg az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amely már mobilkészülékeken, például mobiltelefonokon, kültéri kamerákon és táblagépeken is megtalálható.
A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.
Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.
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