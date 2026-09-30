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Gyártás megszűnt

Úti töltő és külső akkumulátor

DLP5751T/00

Sokoldalú külső akkumulátor utazáshoz

Az 5000 mAh kapacitású, cserélhető csatlakozókkal rendelkező eszköz ideális útitárs. A csatlakozók között találhatók EU (Európai Unió), AU (Ausztrália), UK (Egyesült Királyság), US (Egyesült Államok) típusúak, amelyekkel közvetlenül hálózati aljzatról végezheti a töltést. Ezentúl egyszerűen töltheti mobileszközeit, és a tengerentúlon a külső akkumulátort is.

Összes előny megtekintése

cserélhető csatlakozókkal

Sokoldalú külső akkumulátor utazáshoz

  • 5000 mAh

  • QC 3.0 és PD

1 USB-A és 1 USB-C port két eszköz egyidejű töltéséhez

1 USB-A és 1 USB-C port két eszköz egyidejű töltéséhez. Az USB-A port az USB-töltős eszközök nagy részénél működik, míg az USB-C a legújabb töltőcsatlakozó, amely már mobilkészülékeken, például mobiltelefonokon, kültéri kamerákon és táblagépeken is megtalálható.

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.