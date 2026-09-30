2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP7717NB/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Ez az ideális útitárs, amely az összes mobileszközének biztosítja a tápellátást.
10 000 mAh
2 USB töltőport
LCD-kijelző a töltöttségi szint kijelzéséhez
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
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