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USB-s külső akkumulátor

DLP7717NB/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitással és biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Ez az ideális útitárs, amely az összes mobileszközének biztosítja a tápellátást.

Összes előny megtekintése

2 USB kimenet: 1 A/2,1 A

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • 2 USB töltőport

LCD-kijelző a töltöttségi szint kijelzéséhez

LCD-kijelző a töltöttségi szint kijelzéséhez

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

A 2 USB port egyszerre 2 eszközt tud tölteni

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.