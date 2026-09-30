2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP7721C/00
Erőteljes külső akkumulátor
Nagy, 20 000 mAh-s kapacitás a biztonságos lítium-polimer akkumulátorral. Nincs probléma, ha a mobiltelefonja akkumulátora lemerül. Az USB-C PD 3.0 (max. 20 W kimenetű) vagy a QC 3.0 szabványú USB-A (max. 18 W kimenetű) port segítségével gyorsan feltöltheti készülékét.
20 000 mAh
3 USB töltőport
QC 3.0 és PD 3.0
PPS (Programmable Power Supply)
USB-C (Power Delivery) PD 20 W gyorstöltő porttal rendelkezik.
A Quick Charge (QC) gyorstöltési technológia a feszültség és az áramerősség növelésével biztosít gyorsabb töltést. Quick Charge protokoll segítségével optimalizálja a kompatibilis eszközök töltési sebességét, miközben csökkenti a töltési időket.
Gyors töltés – töltse lemerült mobiltelefonját 50%-ra 30 perc alatt.
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