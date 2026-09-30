2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP8088NC/00
Kültéri külső áramforrás kempingezéshez és még sok minden máshoz
Nagy kapacitású, 12 8000 mAh-s, nagy teljesítményű kültéri külső áramforrás az összes eszközéhez. AC/DC bemenet és kimenet, USB-A (QC) és USB-C (PD), AC konnektor. Szivargyújtó aljzat és Qi vezeték nélküli töltés.
AC/DC kimenet
USB-A és USB-C töltőportok
Qi vezeték nélküli töltés
QC 3.0 és PD
A Kültéri külső áramforrás váltakozó- és egyenáramú áramellátást is biztosít. Biztonságosan használhatja az elektromos készülékeket a tiszta szinuszhullámú tápegységgel, vagy töltheti mobiltelefonját az USB (USB A \USB C) töltőporttal.
LCD-kijelző a töltés jelzéséhez
A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.
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