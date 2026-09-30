TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • Felvétel egyetlen termékről

Gyártás megszűnt

Kültéri külső áramforrás

DLP8088NC/00

Kültéri külső áramforrás kempingezéshez és még sok minden máshoz

Nagy kapacitású, 12 8000 mAh-s, nagy teljesítményű kültéri külső áramforrás az összes eszközéhez. AC/DC bemenet és kimenet, USB-A (QC) és USB-C (PD), AC konnektor. Szivargyújtó aljzat és Qi vezeték nélküli töltés.

Összes előny megtekintése

Több készülék is tölthető vele

Kültéri külső áramforrás kempingezéshez és még sok minden máshoz

  • AC/DC kimenet

  • USB-A és USB-C töltőportok

  • Qi vezeték nélküli töltés

  • QC 3.0 és PD

AC/DC kimenet

A Kültéri külső áramforrás váltakozó- és egyenáramú áramellátást is biztosít. Biztonságosan használhatja az elektromos készülékeket a tiszta szinuszhullámú tápegységgel, vagy töltheti mobiltelefonját az USB (USB A \USB C) töltőporttal.

LCD-kijelző a töltés jelzéséhez

LCD-kijelző a töltés jelzéséhez

Qi vezeték nélküli technológia

A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.