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USB-s külső akkumulátor

DLP8718NC/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitással és LED-es töltésjelzővel. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Ez az ideális útitárs, amely az összes mobileszközének biztosítja a tápellátást.

Összes előny megtekintése

Beépített USB-C kábellel.

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • Fehér

  • USB-A és USB-C töltőport

Tápellátásjelző LED

A diszkrét LED jelzőfény halványan világít, így egyetlen pillantással ellenőrizheti, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

USB-alapú készülékekkel használható

Az univerzális egység USB csatlakozása segítségével a készülékhez tartozó vagy külön vásárolt USB kábellel használhatja már meglévő USB-alapú készülékét.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.