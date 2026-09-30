2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP8720N/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Mindig legyen önnél áramellátás, ahol és amikor csak szüksége van rá – akár több mint 1 teljes feltöltéshez elegendő. A 2 USB-port segítségével egyszerre két készüléket is tölthet. A nagy, 20 000 mAh-s kapacitásnak köszönhetően telefonját többször is teljesen feltöltheti, és táblagépet is tölthet vele.
20 000 mAh
Kettős USB-s
Lítium-polimer akkumulátor
Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.
A mellékelt mikro-USB - USB 2.0 kábel mobiltelefonokhoz, digitális fényképezőgépekhez és egyéb, mikro-USB csatlakozóval ellátott eszközhöz használható. Hordja magánál, tartsa az asztalán, vagy használja az elveszett kábele helyett, hogy készülékei mindig töltésre és csatlakoztatásra készek legyenek.
Ez a hordozható áramforrás több mint két teljes feltöltésnyi extra energiát biztosít, ha úton van. Vigye magával, ha utazik, így mindig lesz Önnél tartalék, ha szüksége van rá.
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