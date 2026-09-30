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Gyártás megszűnt

USB-s külső akkumulátor

DLP8720N/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Mindig legyen önnél áramellátás, ahol és amikor csak szüksége van rá – akár több mint 1 teljes feltöltéshez elegendő. A 2 USB-port segítségével egyszerre két készüléket is tölthet. A nagy, 20 000 mAh-s kapacitásnak köszönhetően telefonját többször is teljesen feltöltheti, és táblagépet is tölthet vele.

Összes előny megtekintése

hordozható tartalék áramforrással

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 20 000 mAh

  • Kettős USB-s

  • Lítium-polimer akkumulátor

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

Mikro-USB kábel mellékelve a csatlakoztatáshoz és a töltéshez

A mellékelt mikro-USB - USB 2.0 kábel mobiltelefonokhoz, digitális fényképezőgépekhez és egyéb, mikro-USB csatlakozóval ellátott eszközhöz használható. Hordja magánál, tartsa az asztalán, vagy használja az elveszett kábele helyett, hogy készülékei mindig töltésre és csatlakoztatásra készek legyenek.

Töltse újra eszközeit út közben többször

Ez a hordozható áramforrás több mint két teljes feltöltésnyi extra energiát biztosít, ha úton van. Vigye magával, ha utazik, így mindig lesz Önnél tartalék, ha szüksége van rá.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.