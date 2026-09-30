Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Mindig legyen önnél áramellátás, ahol és amikor csak szüksége van rá – akár több mint 1 teljes feltöltéshez elegendő. A 2 USB-port segítségével egyszerre két készüléket is tölthet. A nagy, 20 000 mAh-s kapacitásnak köszönhetően telefonját többször is teljesen feltöltheti, és táblagépet is tölthet vele.