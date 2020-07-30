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Gyártás megszűnt

USB-s külső akkumulátor

DLP8752NC/00

5

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Élvezze a zenét és az eszközei töltését út közben

Bárhol élvezheti zenéit, eszközeit pedig út közben töltheti. Az 5000 mAh teljesítményű külső akkumulátor Bluetooth-hangsugárzóként is funkcionál. Vigye magával, és bulizzon egyet!

Összes előny megtekintése

Hibrid külső akkumulátor és hordozható hangsugárzó

Élvezze a zenét és az eszközei töltését út közben

Bárhol használható - nagyszerű, ha nincs áramforrás közelében

Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.

Bluetooth 4.1

Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

Könnyű, hordozható kialakítás a bármikor élvezhető zenei élményért

A tartós, könnyű anyag és kidolgozás révén magával viheti a hangszórót, bárhová is megy.

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

30/07/2020

Україна

Україна

Ідеальний для журналістки!

Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .

Előnyök

льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP8752NC Банк живлення USB

Használat dátuma 2019-07-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP8752NC Банк живлення USB

Használat dátuma 2019-07-30

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.