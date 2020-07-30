2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DLP8752NC/00
Élvezze a zenét és az eszközei töltését út közben
Bárhol élvezheti zenéit, eszközeit pedig út közben töltheti. Az 5000 mAh teljesítményű külső akkumulátor Bluetooth-hangsugárzóként is funkcionál. Vigye magával, és bulizzon egyet!
Ha nincs fali vagy autós töltő a közelben, az akkumulátortelep segítségével újratöltheti a készüléket. Az áramot először maga az intelligens akkumulátortelep szolgáltatja, így annak eltávolítása után készüléke akkumulátora még mindig fel van töltve.
A tartós, könnyű anyag és kidolgozás révén magával viheti a hangszórót, bárhová is megy.
5.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Journalists
30/07/2020
Україна
Ідеальний для журналістки!
Добрий день. Працюю журналістом , через те багато пересуваюся по країні. Маю лишатися на зв'язку, але не тільки. Я полюбляю переглядати різні інтерв'ю , слухати музику . І от одного разу батарея далася взнаки. Виручив мене хлопець ( сусід по купе в потягу ) , і подарував даний банк живлення )). Дуже приємний на дотик . Функціональний , не тяжкий . Я про банк )))))))))))) Після нього не псується батарея в смартфоні. Якщо хто не знав , то таке буває . Він в мене льотчик ) але все гаразд. Дякую за увагу .
Előnyök
льотчик , не тяжкий , не псує батареєю , приємний на дотик
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP8752NC Банк живлення USB
Használat dátuma 2019-07-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DLP8752NC Банк живлення USB
Használat dátuma 2019-07-30