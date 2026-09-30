2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP9017/00
Vezeték nélküli töltő
Qi vezeték nélküli töltés. Csatlakoztassa mobiltelefonját a felülethez, hogy optimális helyzetben legyen a gyors töltéshez (max. 15 W), és nem kell kábelekkel bajlódnia.
15 W
Mágneses gyűrű
Qi vezeték nélküli töltés
A vezeték nélküli töltő mágneses peremmel rendelkezik; hogy optimális helyzetben használhassa a MagSafe termékeket az Apple termékek vezeték nélküli töltéséhez.
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
A csúszásgátló kialakításnak köszönhetően a kívánt helyzetben tartható a telefon, és megelőzhető, hogy a rezgés miatt elcsússzon.
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