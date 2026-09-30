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Vezeték nélküli töltés

DLP9017/00

Vezeték nélküli töltő

Qi vezeték nélküli töltés. Csatlakoztassa mobiltelefonját a felülethez, hogy optimális helyzetben legyen a gyors töltéshez (max. 15 W), és nem kell kábelekkel bajlódnia.

Összes előny megtekintése

Vezeték nélküli töltő

  • 15 W

  • Mágneses gyűrű

  • Qi vezeték nélküli töltés

Vezeték nélküli töltő mágneses peremmel

A vezeték nélküli töltő mágneses peremmel rendelkezik; hogy optimális helyzetben használhassa a MagSafe termékeket az Apple termékek vezeték nélküli töltéséhez.

Intelligens védelem a túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Csúszásgátló kivitel

A csúszásgátló kialakításnak köszönhetően a kívánt helyzetben tartható a telefon, és megelőzhető, hogy a rezgés miatt elcsússzon.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.