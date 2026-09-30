2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP9230NW/00
3 az 1-ben vezeték nélküli töltő
Ezzel a gyorsan töltő eszközzel vezeték nélkül, egyszerre töltheti okostelefonját, okosóráját és AirPod fülhallgatóját. A 15 W-os maximális teljesítménynek köszönhetően kevesebb időt vesz igénybe a mobil feltöltése. Az okosóra töltését 2,5 W, az AirPod töltését pedig 5 W biztosítja.
15 W
Rövid töltési idő
Qi vezeték nélküli töltés
A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.
A csúszásgátló kialakításnak köszönhetően a kívánt helyzetben tartható a telefon, és megelőzhető, hogy a rezgés miatt elcsússzon.
Töltse fel mobiltelefonját a 15 W-os vezeték nélküli gyorstöltéssel.
Értékelések
A töltési sebesség a töltési körülményektől függ, beleértve a gazdaeszközt és a hálózati adaptert is.