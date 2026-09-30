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Qi vezeték nélküli töltő

DLP9231NW/00

3 az 1-ben vezeték nélküli töltő

Ezzel a gyorsan töltő eszközzel vezeték nélkül, egyszerre töltheti okostelefonját, okosóráját és AirPod fülhallgatóját. A 15 W-os maximális teljesítménynek köszönhetően kevesebb időt vesz igénybe a mobil feltöltése. Az okosóra töltését 2,5 W, az AirPod töltését pedig 5 W biztosítja.

Összes előny megtekintése

Rövid töltési idő

3 az 1-ben vezeték nélküli töltő

  • 15 W

  • Rövid töltési idő

  • Qi vezeték nélküli töltés

Qi vezeték nélküli technológia

A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.

Csúszásgátló kivitel

A csúszásgátló kialakításnak köszönhetően a kívánt helyzetben tartható a telefon, és megelőzhető, hogy a rezgés miatt elcsússzon.

Gyors, 15 W-os vezeték nélküli töltés

Töltse fel mobiltelefonját a 15 W-os vezeték nélküli gyorstöltéssel.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A töltési sebesség a töltési körülményektől függ, beleértve a gazdaeszközt és a hálózati adaptert is.