2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
DLP9779TB/00
Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor
Nagy, 10 000 mAh kapacitás, 20 W kimenetű USB-C és 15 W vezeték nélküli töltés. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Helyezze telefonját a mágneses gyűrűre, hogy tökéletes helyzetben legyen a vezeték nélküli töltéshez.
10 000 mAh
vezeték nélküli töltéssel
USB-C port
A vezeték nélküli töltő mágneses peremmel rendelkezik; hogy optimális helyzetben használhassa a MagSafe termékeket az Apple termékek vezeték nélküli töltéséhez.
Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen
A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.
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