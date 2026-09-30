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USB-s külső akkumulátor

DLP9779TB/00

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

Nagy, 10 000 mAh kapacitás, 20 W kimenetű USB-C és 15 W vezeték nélküli töltés. Nem kell többé aggódnia, ha mobiltelefonja lemerül. Helyezze telefonját a mágneses gyűrűre, hogy tökéletes helyzetben legyen a vezeték nélküli töltéshez.

Összes előny megtekintése

átlátszó burkolattal.

Vékony és nagy teljesítményű külső akkumulátor

  • 10 000 mAh

  • vezeték nélküli töltéssel

  • USB-C port

Vezeték nélküli töltő mágneses peremmel

A vezeték nélküli töltő mágneses peremmel rendelkezik; hogy optimális helyzetben használhassa a MagSafe termékeket az Apple termékek vezeték nélküli töltéséhez.

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Intelligens védelem túlmelegedés, túlfeszültség és túláram ellen

Qi vezeték nélküli technológia

A vezeték nélküli töltést kínáló Qi technológia széles körben alkalmazott az okostelefonok és más mobileszközök körében. A Philips vezeték nélküli töltők kompatibilisek a Qi vezeték nélküli technológiát támogató telefonokkal és más eszközökkel. Csak helyezze rá a töltőpadra a készüléket és élvezze a gond nélküli töltés előnyeit.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.