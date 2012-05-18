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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS1100/12

4

| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

A hangzás bűvöletében

A telt és gazdag hangzást nyújtó, kompakt Philips DS1100/12 dokkolós hangsugárzó automatikusan átveszi az iPhone/iPod készülék órabeállításait. Élvezze a kényelmet, amelyet a beállítható éjszakai fény és egy további mobil készülék töltése nyújt.

Összes előny megtekintése

Töltse meg hálószobáját zenével és stílussal

A hangzás bűvöletében

A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját

Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

360 fokos elforgathatóság: minden szögből nagyszerű látvány

Műszaki adatok

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Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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4.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

5
3
2
1

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą

18/05/2012

Polska

Polska

bardzo fajne urządzenie!

Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.