2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
A hangzás bűvöletében
A telt és gazdag hangzást nyújtó, kompakt Philips DS1100/12 dokkolós hangsugárzó automatikusan átveszi az iPhone/iPod készülék órabeállításait. Élvezze a kényelmet, amelyet a beállítható éjszakai fény és egy további mobil készülék töltése nyújt.
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.
4.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Tomek
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą
derekk
18/05/2012
Polska
bardzo fajne urządzenie!
Jestem zaskoczony, że tak niewielkie urządzenie pozwala na uzyskanie tak wysokiej jakości dźwięku. Dźwięk jest bardzo czysty, przestrzenny. Odpowiednio dobierając ustawienia dźwięku w Iphone można uzyskać bardzo dobre efekty. Jak na dość niedrogie urządzenie jest naprawdę dobrze. Powinno idealnie sprawdzić się w sypialni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1100 głośnik ze stacją dokującą