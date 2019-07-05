2 év jótállás.
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2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Az otthonába illő hang
A DS1155 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és nem csak telt és gazdag hangzást biztosít, hanem órakijelzővel és lágy éjszakai fénnyel is rendelkezik, így tökéletes választás az éjjeliszekrényére.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
6 W
Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolóegység automatikusan szinkronizálja az órát az iPod/iPhone készülékkel.
4.3
5-ből
3
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Ruslan84
05/07/2019
Україна
Good for daily usage!
Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 док-гучномовець
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 док-гучномовець
Hellweg
27/01/2015
Polska
Bardzo dobra stacja dokująca
Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Wrsuto
01/11/2016
Polska
Nie współpracuje z IPhone 7
Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą