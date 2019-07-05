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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS1155/12

4.3

| (3) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

Az otthonába illő hang

A DS1155 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és nem csak telt és gazdag hangzást biztosít, hanem órakijelzővel és lágy éjszakai fénnyel is rendelkezik, így tökéletes választás az éjjeliszekrényére.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • USB port a töltéshez

  • 6 W

Automatikus óraszinkronizálás az iPod/iPhone dokkolásakor

Csatlakoztatáskor és dokkoláskor a dokkolóegység automatikusan szinkronizálja az órát az iPod/iPhone készülékkel.

Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.3

5-ből

3

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Good for daily usage!

Highly recommend this device! Very good sound, quality of materials, quick charging.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 док-гучномовець

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 док-гучномовець

27/01/2015

Polska

Polska

Bardzo dobra stacja dokująca

Stacja spełnia moje oczekiwania, brzmi bardzo dobrze jak na swoje niewielkie wymiary (oczywiście dotyczy to niewielkiego pomieszczenia, w którym jest użytkowane i o soczystych basach można zapomnieć), dobrze się prezentuje, mogę w pełni polecić. Producent powinien jedynie zaktualizować aplikację do iPhona, w obecnej wersji nie współpracują z tą stacją. A szkoda, bo trzeba się posiłkować aplikacjami firm trzecich, albo radio, albo budzik.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą

01/11/2016

Polska

Polska

Nie współpracuje z IPhone 7

Szkoda ze nie współpracuje z iPhone 7, natomiast dla użytkowników iPhone 6 polecam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1155 głośnik ze stacją dokującą

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.