2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS1200/12
Az otthonába illő hang
Az elegáns Philips Fidelio DS1200/12 dokkolós hangsugárzó kellemes és gazdag hangzású zenével tölti be a reggeleit. Helyezze ágya mellé ezt a többfunkciós készüléket, amely megmutatja az időt, felébreszti Önt reggel, éjszaka irányfényként működik, és akár két iPod, iPhone vagy iPad készüléket is tölthet rajta egyszerre.
iPod/iPhone/iPad készülékhez
Órakijelző
A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.
5.0
5-ből
1
Vélemény
Artek
16/05/2012
Polska
Bardzo praktyczny.
Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1200 głośnik ze stacją dokującą
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1200 głośnik ze stacją dokującą