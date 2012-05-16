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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS1200/12

5

| (1) Vélemény

Az otthonába illő hang

Az elegáns Philips Fidelio DS1200/12 dokkolós hangsugárzó kellemes és gazdag hangzású zenével tölti be a reggeleit. Helyezze ágya mellé ezt a többfunkciós készüléket, amely megmutatja az időt, felébreszti Önt reggel, éjszaka irányfényként működik, és akár két iPod, iPhone vagy iPad készüléket is tölthet rajta egyszerre.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

  • Órakijelző

A gazdag, minden irányba sugárzott hang megtölti hálószobáját

Neodímium hangszórók a tiszta, kiegyensúlyozott hangért

A neodímium a legjobb anyag erős mágneses terek létrehozásához a nagyobb lengőtekercs-érzékenységhez, jobb mélyhang-visszaadással és tiszta, kiegyensúlyozott hangminőséggel.

Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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5.0

5-ből

1

Vélemény

4
3
2
1

16/05/2012

Polska

Polska

Bardzo praktyczny.

Jeździ ze mną służbowo i prywatnie.Podobny ,ale lepszy sprzęt jest na wyposażeniu pokoji klubowych chyba tylko u Sheratona.

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1200 głośnik ze stacją dokującą

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1200 głośnik ze stacją dokującą

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.