2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS1400/12
Az otthonába illő hang
A DS1400 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és nagyszerű hangvisszaadást biztosít. A még sokoldalúbb használat érdekében USB csatlakozóval is rendelkezik, amelyen keresztül akkor is tölthető még egy mobil eszköz, ha dokkolta iPod/iPhone készülékét.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
USB port a töltéshez
6 W
2.0
5-ből
1
Vélemény
Djodji
07/09/2022
България
Ellenőrzött vevő
Морално остарял продукт
Може да се използва вече само като електронен чесовник.
Előnyök
Хубав дизайн
Hátrányok
Морално остарял
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1400 тонколона за поставяне
Használat dátuma 2020-09-07
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1400 тонколона за поставяне
Használat dátuma 2020-09-07