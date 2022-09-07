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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS1400/12

2

| (1) Vélemény

Az otthonába illő hang

A DS1400 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és nagyszerű hangvisszaadást biztosít. A még sokoldalúbb használat érdekében USB csatlakozóval is rendelkezik, amelyen keresztül akkor is tölthető még egy mobil eszköz, ha dokkolta iPod/iPhone készülékét.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • USB port a töltéshez

  • 6 W

Lágy éjszakai fény

2 aktív meghajtó és basszuscső a kiegyensúlyozott, telt hangzásért

Az elegáns, kompakt kialakítás minden éjjeliszekrényhez illik

Műszaki adatok

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Értékelések

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2.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
1

07/09/2022

България

България

Ellenőrzött vevő

Морално остарял продукт

Може да се използва вече само като електронен чесовник.

Előnyök

Хубав дизайн

Hátrányok

Морално остарял

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1400 тонколона за поставяне

Használat dátuma 2020-09-07

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1400 тонколона за поставяне

Használat dátuma 2020-09-07

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.