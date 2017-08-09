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30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS1600/12
Az otthonába illő hangzás iPod/iPhone/iPad készülékekhez
A DS1600 dokkolós hangsugárzó a Philips DualDock segítségével, 30 érintkezős csatlakozón keresztül az összes iPod/iPhone/iPad készülék lejátszására és töltésére képes. Telt és gazdag hangzást nyújt, és a sokoldalúság fokozása érdekében egy másik mobileszköz töltésére szolgáló USB porttal is rendelkezik.
DualDock
iPod/iPhone/iPad készülékhez
USB port a töltéshez
8 W-os
Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 30-érintkezős csatlakozó segítségével bármilyen Apple készülék töltésére és lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a könnyen kezelhető funkcionalitással, és lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken élvezheti kedvenc zeneszámait.
A hangsugárzó a még kényelmesebb használat érdekében USB csatlakozóval is rendelkezik, amelyen keresztül akkor is tölthető még egy mobil eszköz, ha dokkolta iPod/iPhone készülékét.
A dokkolóállomás automatikusan szinkronizálja a dátumot vagy a pontos időt a dokkolt iPod/iPhone/iPad készülékkel. Egy gombnyomással válthat az óra és a dátum megjelenítése között.
4.0
5-ből
3
Értékelések
Kiki81
09/08/2017
Magyarország
Kiváló
Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 dokkolós hangsugárzó
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 dokkolós hangsugárzó
Olebas86
10/04/2019
Україна
Рекомендую
Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 док-гучномовець
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 док-гучномовець
Georgehjjhgddh
19/11/2015
România
Ellenőrzött vevő
In regula
Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 boxă cu andocare
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 boxă cu andocare