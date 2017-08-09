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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS1600/12

4

| (3) Értékelések

Az otthonába illő hangzás iPod/iPhone/iPad készülékekhez

A DS1600 dokkolós hangsugárzó a Philips DualDock segítségével, 30 érintkezős csatlakozón keresztül az összes iPod/iPhone/iPad készülék lejátszására és töltésére képes. Telt és gazdag hangzást nyújt, és a sokoldalúság fokozása érdekében egy másik mobileszköz töltésére szolgáló USB porttal is rendelkezik.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hangzás iPod/iPhone/iPad készülékekhez

  • DualDock

  • iPod/iPhone/iPad készülékhez

  • USB port a töltéshez

  • 8 W-os

DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)

DualDock töltéshez és játékra Apple eszközökhöz (Lightning & 30-érintkezős)

Az innovatív Philips DualDock a Lightning és a 30-érintkezős csatlakozó segítségével bármilyen Apple készülék töltésére és lejátszására alkalmas. Egyesíti a sima formát a könnyen kezelhető funkcionalitással, és lehetővé teszi a csatlakozók közötti váltást egy pillanat alatt. Bármelyik Apple készüléken élvezheti kedvenc zeneszámait.

Második mobil eszköz töltése USB csatlakozón keresztül

Második mobil eszköz töltése USB csatlakozón keresztül

A hangsugárzó a még kényelmesebb használat érdekében USB csatlakozóval is rendelkezik, amelyen keresztül akkor is tölthető még egy mobil eszköz, ha dokkolta iPod/iPhone készülékét.

Automatikus idő- vagy dátumszinkronizálás dokkoláskor

A dokkolóállomás automatikusan szinkronizálja a dátumot vagy a pontos időt a dokkolt iPod/iPhone/iPad készülékkel. Egy gombnyomással válthat az óra és a dátum megjelenítése között.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

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4.0

5-ből

3

Értékelések

4
3
1

09/08/2017

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Már több mint 2 éve folyamatosan használom hiba nélkül.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 dokkolós hangsugárzó

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 dokkolós hangsugárzó

10/04/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Отличный чистый звук, заряжает телефон быстро. Вот только не хватает радио.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 док-гучномовець

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 док-гучномовець

19/11/2015

România

România

Ellenőrzött vevő

In regula

Nu are drive update pentru iPhone 6. Facebook din aplicație nu funcționează

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 boxă cu andocare

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS1600 boxă cu andocare

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.