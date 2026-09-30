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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS3020/12

Töltse meg a teret zenével és stílussal

A Philips DS3020/12 dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást biztosít, akár asztalra, akár máshová helyezve. Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét a számítógéppel. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

Összes előny megtekintése

ezzel a dokkolós hangsugárzóval

Töltse meg a teret zenével és stílussal

  • iPod/iPhone készülékhez

  • Akkumulátoros/hálózati tápellátású

Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

DBB a mély hangok megőrzéséért minden hangerőszinten

A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.