2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3020/12
Töltse meg a teret zenével és stílussal
A Philips DS3020/12 dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást biztosít, akár asztalra, akár máshová helyezve. Szinkronizálja iPhone/iPod készülékét a számítógéppel. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.
iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros/hálózati tápellátású
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
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