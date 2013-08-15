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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS3100/12

1

| (1) Vélemény

Az otthonába illő hang

A Philips DS3100/12 dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást biztosít, akár asztalra, akár máshová helyezve. Szinkronizálhatja a kívánt iPhone/iPod készülékét a számítógéppel. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

Összes előny megtekintése

A hangzás bűvöletében

Az otthonába illő hang

  • iPod/iPhone készülékhez

  • Akkumulátoros/hálózati tápellátású

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

AUX-in: egyszerű csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

15/08/2013

Polska

Polska

Tragedia.

Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS3100 głośnik ze stacją dokującą

Ez az értékelés a következőhöz készült: DS3100 głośnik ze stacją dokującą

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.