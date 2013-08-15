2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3100/12
Az otthonába illő hang
A Philips DS3100/12 dokkolós hangsugárzó a személyes teret betöltő, kristálytiszta hangzást biztosít, akár asztalra, akár máshová helyezve. Szinkronizálhatja a kívánt iPhone/iPod készülékét a számítógéppel. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.
iPod/iPhone készülékhez
Akkumulátoros/hálózati tápellátású
1.0
5-ből
1
Vélemény
RadoslawB
15/08/2013
Polska
Tragedia.
Posiadam drugą już stację ds3100 - drugą, gdyż pierwsza po prostu się spaliła. Odradzam zakup tego modelu. Na początku bylem zachwycony jakością dźwięku - jednak co mi po jakości dźwięku, gdy stacja po miesiącu przestała działać... Ciągłe problemy z dockiem - nie wykrywał iphone/ipada, często przerywał ładowanie. Myślałem, że to wina tej konkretnej sztuki, zakupiłem drugą stację - te same problemy, nie jest to wina mojego telefonu, gdyż te same objawy były przy pożyczonych na czas testów telefonach/ipodach Przy łączu 60Mb/s stacja potrafiła buforować stacje radiowe nawet kilka minut, gdy tę samą rozgłośnię na samym iphonie dało się odsłuchać bezproblemowo - zresztą wystarczy poczytać opinie w app store na temat dedykowanej apki.... Stacja jest po prostu niedopracowana, całą radość z jakości dżwięku psuje ciągłe zawieszanie się aplikacji dedykowanej, często też np.w nocy, stacja rozłącza telefon i ponownie załącza ładowanie co skutkuje ciągłymi powiadomieniami w głośnikach.
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS3100 głośnik ze stacją dokującą
Ez az értékelés a következőhöz készült: DS3100 głośnik ze stacją dokującą