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  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
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Gyártás megszűnt

dokkolós hangsugárzó

DS3205/12

Az otthonába illő hang

A DS3205 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzással játssza le a zenét az iPod/iPhone készülékéről. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.

Összes előny megtekintése

Az otthonába illő hang

  • Lightning csatlakozóval

  • iPod/iPhone készülékhez

  • 10 W, akkumulátoros vagy AC tápellátás

Árnyékolási technológia a mobiltelefon okozta interferencia blokkolására

Kompakt kivitel minden helyiséghez és életstílushoz

10 W RMS kimeneti összteljesítmény

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.