2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3205/12
Az otthonába illő hang
A DS3205 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzással játssza le a zenét az iPod/iPhone készülékéről. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.
Lightning csatlakozóval
iPod/iPhone készülékhez
10 W, akkumulátoros vagy AC tápellátás
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