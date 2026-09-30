Az otthonába illő hang

A DS3205 dokkolós hangsugárzó a Lightning csatlakozónak köszönhetően kompatibilis az iPhone 5 és a legújabb iPod készülékekkel, és kristálytiszta hangzással játssza le a zenét az iPod/iPhone készülékéről. A maximális rugalmasság érdekében szabadon választhat a hálózati és az akkumulátoros táplálás közül.