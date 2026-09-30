2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
DS3500/12
Az otthonába illő hang
A vezeték nélküli Bluetooth adatátvitelre képes Philips DS3500/12 dokkolós hangsugárzóval többet hozhat ki a zenehallgatásból, játékból és videózásból. iPod/iPhone/iPad készülékét USB kapcsolattal csatlakoztathatja a számítógéphez. Hálózati és akkumulátoros tápellátással is működtethető.
iPod/iPhone/iPad készülékhez
Akkumulátoros/hálózati tápellátású
A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisra növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.
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